أمانة الطائف وأبناء جمعية كهاتين يستقبلون الحجاج في ميقات السيل الكبير

يُذكر أن ميقات السيل الكبير هو أكبر المواقيت في المملكة، وهو أحد مواقيت الحج المكانية التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، أي القادمين من منطقة الرياض والجهات الشرقية من نجد، كما يمكن أن يدخل فيه الناس الذين يأتون من الطائف أو المارين به.