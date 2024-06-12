أمانة الطائف وأبناء جمعية كهاتين يستقبلون الحجاج في ميقات السيل الكبير

استقبلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين" بفرع الطائف وبالتعاون مع أمانة محافظة الطائف حجاج بيت الله والقادمين عبر ميقات السيل الكبير «قرن المنازل» الذي يعد الميقات الأكبر لاستقبال الحجاج كل عام.
ووفرت جمعية كهاتين بدورها عددًا من المظلات الهدايا التذكارية والكتيبات لتوزيعها على ضيوف الرحمن، إلى جانب مشاركة أبناء الجمعية في هذا الحدث الكبير بهدف إدماجهم وإشراكهم بالمجتمع، وأتاحت الفرصة للمتطوعين من أبناء وبنات الوطن المشاركة في شرف خدمة الحجاج.
يُذكر أن ميقات السيل الكبير هو أكبر المواقيت في المملكة، وهو أحد مواقيت الحج المكانية التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، أي القادمين من منطقة الرياض والجهات الشرقية من نجد، كما يمكن أن يدخل فيه الناس الذين يأتون من الطائف أو المارين به.