"صحة الرياض": تصوير الثدي بالماموجرام ضروري كل عامين بعد بلوغ الأربعين

وأضافت في إنفوجرافيك نشرته اليوم، أن تصوير الماموغرام يكون ضرورياً ببلوغ سن الـ 30 عاماً في حالات محددة، منها وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو المبيض عند الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، والتعرض لمعالجة إشعاعية على الصدر قبل عمر الـ30، أو وجود إصابة سابقة شخصية بسرطان الثدي.