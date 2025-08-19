أمير تبوك يستقبل مدير مطار الأمير سلطان ويؤكد دور المطار في دعم الاقتصاد والسياحة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك صلاح بن فالح البلوي.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بعمل المطار والدور المحوري الذي يقوم به في تعزيز الحراك الاقتصادي والسياحي بالمنطقة. وأكد سموه أن منطقة تبوك تشهد نقلة حضارية متميزة بفضل المشروعات الكبرى لرؤية المملكة 2030 مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" و"آمالا".
ونوّه أمير المنطقة بالدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقطاع الطيران والمطارات في مختلف مناطق المملكة.
من جانبه، ثمّن مدير المطار صلاح البلوي متابعة وحرص أمير المنطقة على سير العمل بالمطار، مشيرًا إلى أن دعمه ومتابعته أسهما في تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين وتعزيز قدرات المطار في خدمة الوجهات الداخلية والدولية.