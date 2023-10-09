تستهدف حديثي التخرج وتعزز فرص توظيفهم.. تعرَّف على مبادرة "تواصل+" وكيفية الانضمام إليها

بحسب ما يُذكر الموقع الإلكتروني للمبادرة، فإنه يمكن للمستهدفين من حديثي التخرج الانضمام للمبادرة، وذلك في حال استيفاء جميع معايير القبول. وتنحصر معايير القبول في المتقدم بأن يكون خريج بكالوريوس، ويحمل الجنسية السعودية، وألا يقل عمره عن 22 عامًا، كما يُشترط أن يكون متفرغًا كاملاً للتدريب المهني، وألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وأن يكون حاصلاً على درجة 5 في اختبار آيلتس، أو 61 في اختبار توفل، أو ما يعادلها.