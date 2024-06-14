"هندي واقف وغار وجِمال وزواج".. 40 عاماً من نقل الحجاج مجاناً توثق قصة "التميمي"

وأضاف: اشتريت في نهاية التسعينيات الهجرية شاحنة "لوري مرسيدس" لنقل البضائع بين مناطق المملكة، وبعد حِجَّة والدي الثانية التي كانت على سيارتي اللوري، وما شاهده من راحة وأداء الحج بيسر وسهولة، أوصانا بأن نبذل قصارى جهدنا لنقل الحجاج لمكة على سياراتنا "مجاناً لوجه الله"، وهو ما بدأته منذ عام 1399هـ حتى 1439هـ، إذا تكفل ولله الحمد بالسيارة ومتطلباتها من وقود وصيانة، وكذلك القهوة والشاي والمعاميل، وأرفض أن يساهم حاجاً واحداً معي في ذلك، تلبية لتوصية والدي –رحمه الله-، ولم أتركها رغبة مني، إلا أنه نتيجة للتنظيم الجديد للحج من قِبل الحكومة الرشيدة-حفظها الله- للحافلات، أخرج حافلتي من الخدمة بحكم سنة الموديل.