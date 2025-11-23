بدء طرح تذاكر معرض الرياض للسيارات 2025 ضمن فعاليات موسم الرياض

أعلن "موسم الرياض" بدء بيع تذاكر معرض الرياض للسيارات 2025، تمهيدًا لانطلاق نسخته الثانية خلال الفترة من 9 – 13 ديسمبر المقبل، في إطار الفعاليات النوعية التي يحتضنها الموسم لهواة السيارات ومحبي التقنيات الحديثة.
ويمتد المعرض على مساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع تشمل منصات داخلية وخارجية تستعرض أحدث طرازات السيارات وتقنياتها، إلى جانب الابتكارات التي تقدمها الشركات العالمية المشاركة، ويُفتح أبوابه يوميًا للزوار من الساعة 4:30 عصرًا حتى 10:30 مساءً.
وتشهد النسخة الجديدة مشاركة أكثر من 25 شركة عارضة تمثل علامات دولية متنوعة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 100 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها، وذلك بالنظر إلى الزخم الذي يحظى به المعرض وما يوفره من محتوى واسع للمهتمين.
ويقدم المعرض عروضًا متنوعة تشمل السيارات الخارقة والمعدّلة والكلاسيكية، إلى جانب مناطق مخصصة للتجارب التفاعلية، مثل عروض الأداء العالي ومنطقة التعديل، وجناح السيارات الكلاسيكية الذي يبرز تاريخ الصناعة وتطورها عبر العقود، وتُتاح للزوار تجربة قيادة أحدث الطرازات، مع توفير منطقة خدمات ومطاعم متكاملة.
ويستقطب المعرض شرائح واسعة تشمل المتخصصين والخبراء والمهندسين وصناع المحتوى، إضافة إلى عشّاق السيارات من مختلف الأعمار، بما يعزّز مكانة الرياض كوجهة رئيسة لاستضافة الفعاليات النوعية في مجال السيارات والتقنيات الحديثة.
يمكن للراغبين في حضور المعرض حجز تذاكرهم عبر منصة "webook"، استعدادًا للمشاركة في الحدث الذي يمثل أبرز محطات موسم الرياض لهذا العام.