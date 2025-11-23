بدء طرح تذاكر معرض الرياض للسيارات 2025 ضمن فعاليات موسم الرياض

ويمتد المعرض على مساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع تشمل منصات داخلية وخارجية تستعرض أحدث طرازات السيارات وتقنياتها، إلى جانب الابتكارات التي تقدمها الشركات العالمية المشاركة، ويُفتح أبوابه يوميًا للزوار من الساعة 4:30 عصرًا حتى 10:30 مساءً.