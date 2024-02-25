بعد أداء المناسك.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يغادرون إلى بلدانهم

يشار إلى أن الدفعة الثالثة تضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، من دول (الأردن ، العراق ، تونس ، مصر ، لبنان ، الجزائر ، المغرب ، تونس ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا ، تشاد ، اثيوبيا ، الكاميرون ، كينيا ، السنغال ، أوغندا. موريتانيا).