لأول مرة منذ افتتاحه.. "مطار الملك فهد الدولي" بالدمام يحصل على التصريح البيئي للتشغيل

وأضاف أن عدد مسافري المطار في الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٤ تجاوز 2.9 مليون مسافر محققًا نسبة نمو بلغت 19% مقارنة بالربع الأول من العام ٢٠٢٣م، كما أطلق المطار مبادرة "مطارنا أخضر" بالشراكة مع شركة "الحياد الصفري"، وتُعَد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى مطارات الشرق الأوسط باستهدافها زراعة مليون شجرة رقمية في المساحات الشاسعة المحيطة بالمطار لتحقيق الاستدامة البيئية المنشودة وتحقيق تطلعات المسافرين، كما يمكن لمن يغرس الأشجار الرقمية المرتبطة بهذه المبادرة أن يتابع نموها عبر التقنيات الرقمية الحديثة من أي مكان في العالم كما يمكن التواصل مع كل شجرة افتراضيًّا عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.