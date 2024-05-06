لأول مرة منذ افتتاحه.. "مطار الملك فهد الدولي" بالدمام يحصل على التصريح البيئي للتشغيل

أعلنت مطارات الدمام عن حصول مطار الملك فهد الدولي على التصريح البيئي للتشغيل، لأول مرة منذ افتتاحه، موضحة أن الترخيص يصدر عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
من جهته بيّن الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني، أن حصول مطار الملك فهد الدولي على الترخيص البيئي للتشغيل لأول مرة، جاء نتيجة التزام الشركة بمراعاة كل المعايير والاشتراطات البيئية الكفيلة بتحقيق الاستدامة في مطاراتها، وينعكس إيجابًا على تحسين تجربة المسافر للوجهات المحلية والدولية، مع الالتزام بالسعي نحو تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح "الحسني" أن مطار الملك فهد الدولي مستمر في سعيه الحثيث نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران؛ مبينًا أن المطار قدّم خدمة متميزة خلال العام ٢٠٢٣ لأكثر من 10.9 ملايين مسافر، وبنسبة نمو تقدر بـ16.2%، مسجلًا بذلك رقمًا قياسيًّا في الحركة الجوية منذ افتتاحه.
وأضاف أن عدد مسافري المطار في الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٤ تجاوز 2.9 مليون مسافر محققًا نسبة نمو بلغت 19% مقارنة بالربع الأول من العام ٢٠٢٣م، كما أطلق المطار مبادرة "مطارنا أخضر" بالشراكة مع شركة "الحياد الصفري"، وتُعَد المبادرة الأولى من نوعها على مستوى مطارات الشرق الأوسط باستهدافها زراعة مليون شجرة رقمية في المساحات الشاسعة المحيطة بالمطار لتحقيق الاستدامة البيئية المنشودة وتحقيق تطلعات المسافرين، كما يمكن لمن يغرس الأشجار الرقمية المرتبطة بهذه المبادرة أن يتابع نموها عبر التقنيات الرقمية الحديثة من أي مكان في العالم كما يمكن التواصل مع كل شجرة افتراضيًّا عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.