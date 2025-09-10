معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي

وفي نسخة العام الماضي 2024، سجّل المعرض إنجازات نوعية، واستقطب أكثر من (640) ألف زائر من داخل المملكة وخارجها خلال عشرة أيام، بمشاركة أكثر من (400) عارض من (45) دولة، يمثلون أكثر من (630) علامة تجارية، إلى جانب مشاركة (19) جهة حكومية، وتوسعت مساحته إلى أكثر من (160) ألف متر مربع لأول مرة، محتضنًا (16) فعالية وورش عمل تفاعلية، ورسخ هذا النجاح مكانة المعرض بصفته وجهة عالمية رائدة في مجال الصقارة والصيد، وأسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي المرتبط بالموروث الثقافي والهوايات.