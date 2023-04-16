مستشار خادم الحرمين يرعى حفل تكريم خريجي حلقات التحفيظ بجامع سلطانة السديري بالرياض

وألقى راعي الحفل الأمير سلطان بن سلمان كلمة استعرض فيها قصة بناء الجامع وتاريخه الحافل بالعطاء في تخريج حفظة كتاب الله عز وجل، كما أشاد بالدور الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في العناية ببيوت الله ودعم ومساندة حلقات تحفيظ القرآن الكريم؛ مبينًا أن هذه البلاد المباركة تأسست على الكتاب والسنة، وقدّمت في سبيل ذلك الغالي والنفيس.