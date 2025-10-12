فرع وزارة البيئة بنجران يعالج أكثر من 41 بئرًا مهجورة ومكشوفة بالمنطقة

عالج فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران أكثر من (41) بئرًا مهجورة ومكشوفة، من بداية إطلاق مشروع ردم وتحصين الآبار بمنطقة نجران.
وكان الفرع دشَّن المشروع في 30 أبريل 2025م، بتكلفة إجمالية بلغت 1,842,576 ريالًا، ومدة تنفيذ تمتد إلى 36 شهرًا؛ بهدف ردم الآبار المكشوفة والمهجورة بالمنطقة، غير المعروف أصحابها والمهملة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس مريح بن شارع الشهراني، أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في معالجة أوضاع الآبار المكشوفة؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بها، داعيًا مُلّاك الآبار المهملة والمستغنى عنها إلى ردمها، بما يضمن السلامة العامة للأرواح.
وشدَّد على الدور المهم للمواطن والمقيم للوقاية من المخاطر، وذلك بسرعة الإبلاغ عند ملاحظة الآبار المكشوفة والمهجورة، والمواقع الخطرة من خلال تطبيق وزارة البيئة والمياه والزراعة (نما)، الذي يتيح الإبلاغ عن الآبار المكشوفة، حفاظاً على سلامة الجميع.