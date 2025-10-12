فرع وزارة البيئة بنجران يعالج أكثر من 41 بئرًا مهجورة ومكشوفة بالمنطقة

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس مريح بن شارع الشهراني، أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود الوزارة في معالجة أوضاع الآبار المكشوفة؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بها، داعيًا مُلّاك الآبار المهملة والمستغنى عنها إلى ردمها، بما يضمن السلامة العامة للأرواح.