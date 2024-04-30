"الكهرباء" تؤكّد إصلاح عمودَي الجهد المتوسط بعد العواصف والأمطار في شقراء

وقالت الشركة في ردّها على الخبر المنشور في صحيفة "سبق"، بتاريخ 30 أبريل 2024م، بعنوان: "العاصفة والأمطار تتسبّبان في إمالة أعمدة الكهرباء واحتجاز الإبل بشقراء": تمّت مباشرة الموقع من قِبل فرقنا الفنية وتأمينه لتجنُّب أيّ مخاطر وتمّ إصلاح العمودَيْن وإعادتهما إلى وضعهما الطبيعي.