"الكهرباء" تؤكّد إصلاح عمودَي الجهد المتوسط بعد العواصف والأمطار في شقراء

علّقت الشركة السعودية للكهرباء، على تسبُّب العاصفة والأمطار في إمالة أعمدة الكهرباء واحتجاز الإبل بشقراء، بالإشارة إلى أن الخدمة الكهربائية لم تنقطع عن المشتركين من جرّاء إمالة عمودَي جهد متوسط نتيجة العواصف والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.
وقالت الشركة في ردّها على الخبر المنشور في صحيفة "سبق"، بتاريخ 30 أبريل 2024م، بعنوان: "العاصفة والأمطار تتسبّبان في إمالة أعمدة الكهرباء واحتجاز الإبل بشقراء": تمّت مباشرة الموقع من قِبل فرقنا الفنية وتأمينه لتجنُّب أيّ مخاطر وتمّ إصلاح العمودَيْن وإعادتهما إلى وضعهما الطبيعي.
وأكّدت الشركة حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، وتهيب بالمشتركين الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.