من "الكتاتيب" إلى مجمعات نموذجية.. ‏"شكرًا قيادتنا" فيلم يحكي مراحل التعليم في "فيفاء"

وتحدَّث المعلم متقاعد أحمد موسى الفيفي عن بدايات التعليم في المحافظة، وبيَّن كيف استُخدمت الألواح بمنزلة السبورة. والألواح، ومفردها لوح، عبارة عن قطعة من الخشب، مساحتها 60 سم في 25 سم، ويُستخرج القلم من شجرة تسمى "الريع" في "فيفاء"، وتؤخذ قطعة قطن، ويُضاف لها الماء في علبة معدنية صغيرة، ويضاف لها قليلٌ من "النورة"، وهي مادة شبيهة بالرخام الأبيض، تُستخرج من منطقة اسمها "ذبوب" في محافظة فيفاء، وتباع في سوق "النفيعة".