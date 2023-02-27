من "الكتاتيب" إلى مجمعات نموذجية.. "شكرًا قيادتنا" فيلم يحكي مراحل التعليم في "فيفاء"
قدَّم مكتب تعليم فيفاء فيلمًا وثائقيًّا، عنوانه "شكرا قيادتنا"، يحكي مراحل تطوُّر التعليم في محافظة "فيفاء"، وكيف بدأ من "الكتاتيب" إلى أن أصبحت المحافظة تحتضن 6 مجمعات تعليمية حكومية نموذجية.
وتحدَّث المعلم متقاعد أحمد موسى الفيفي عن بدايات التعليم في المحافظة، وبيَّن كيف استُخدمت الألواح بمنزلة السبورة. والألواح، ومفردها لوح، عبارة عن قطعة من الخشب، مساحتها 60 سم في 25 سم، ويُستخرج القلم من شجرة تسمى "الريع" في "فيفاء"، وتؤخذ قطعة قطن، ويُضاف لها الماء في علبة معدنية صغيرة، ويضاف لها قليلٌ من "النورة"، وهي مادة شبيهة بالرخام الأبيض، تُستخرج من منطقة اسمها "ذبوب" في محافظة فيفاء، وتباع في سوق "النفيعة".
وتطوَّر التعليم في محافظة فيفاء من حقبة زمنية إلى أخرى، حتى وصل اليوم عدد المشاريع التعليمية في المحافظة إلى 6 مجمعات حكومية، بقيمة مالية تجاوزت 68 مليون ريال، ومساحة إجمالية تزيد على 26 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تزيد على 5 آلاف طالب وطالبة. وهذا الإنجاز والمشاريع التعليمية يتوجها الجميع بشكر القيادة، وهي العبارة التي اختيرت لتكون عنوان الفيلم "شكرًا قيادتنا".
يُذكر أن الفيلم تم عرضه في حفل أقامه مكتب تعليم فيفاء، ورعاه محافظ فيفاء، بحضور مدير تعليم صبيا؛ لتكريم الواهبين أراضي المجمعات التعليمية، والمتعاونين في مراحل إنشائها.