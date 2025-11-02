فلاورد تتعاون مع جمعية زهرة لدعم التوعية بسرطان الثدي في المملكة العربية السعودية

اختتمت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حملتها السنوية "أكتوبر الوردي" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية زهرة، تأكيداً على التزامها المستمر بنشر الوعي بسرطان الثدي ودعم المرضى والناجيات في مختلف مناطق المملكة.
وكجزء من هذه المبادرة، ستتبرع فلاورد بنسبة 10٪ من مبيعات مجموعة "أكتوبر الوردي" الحصرية لصالح جمعية زهرة، لدعم جهودها في مجالات التوعية والبحث والرعاية الصحية للمصابات بسرطان الثدي.
وإلى جانب التبرعات، نظّمت فلاورد سلسلة من الأنشطة المجتمعية الميدانية مع جمعية زهرة في عدد من المدن السعودية لنشر الوعي وتشجيع المجتمع على الاهتمام بالفحص المبكر.
في جدة، نظّم فريق فلاورد فعالية في ردسي مول تم خلالها توزيع ورود وردية على الزوار كرمز للأمل والدعم. وفي الرياض، أقيمت فعاليات مماثلة في كل من الرياض بارك وبوابة الدرعية، حيث تم توزيع الورود الفردية على الزوار والمشاركين.
وشهدت جميع الفعاليات مجسم وردي ضخم لزيادة الوعي، كما تم توزيع شرائط وردية صغيرة مرفقة برسائل توعوية مع كل وردة تم تقديمها للجمهور في لفتة رمزية تعبّر عن التضامن والدعم.
كما نظّمت فلاورد جلسات توعوية داخلية لموظفيها قدّمها مختصون في المجال الطبي، ركزت على أهمية الكشف المبكر وتعزيز الوعي الذاتي، تأكيداً على قناعة الشركة بأن الوعي يبدأ من الداخل.
من خلال حملة "أكتوبر الوردي" لهذا العام، تواصل فلاورد دورها في تحويل الفكر الواعي إلى أثر إيجابي ملموس، والوقوف إلى جانب المرضى والناجيات والمؤسسات الرائدة في مكافحة سرطان الثدي.
فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.