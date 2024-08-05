13 قصة نجاح تستعرضها ثالث نسخ تقرير "الاستدامة في قطاع الاتصالات"

ويكشف التقرير عن أهمية الحلول الابتكارية في قطاع التقنية والفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يعتمد 70% منها على التقنيات الرقمية، ويستفيد 40% من هذه الأهداف على المعلومات المستمدة من تقنيات الفضاء؛ مثل رصد ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية، وتحديد المواقع والملاحة، وخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والرحلات الفضائية والبحوث المتعلقة بالجاذبية، ويعكس ذلك الدور المحوري الذي تلعبه منظومة الاتصالات والفضاء والتقنية في بناء مستقبل ومجتمع مستدام.