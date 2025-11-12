تجمع الطائف الصحي يستعرض جهوده وخدماته لضيوف الرحمن في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة

شارك تجمع الطائف الصحي في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025، الذي عُقد بمدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025، مستعرضًا أبرز جهوده وخدماته الصحية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1446هـ، ضمن منظومة متكاملة تسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحسين تجربة الحجاج.
وأوضح التجمع أنه قدّم خدماته الصحية عبر منافذ الحج البرية والجوية للقادمين من بوابة مكة الشرقية، من خلال ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير والهدا ومطار الطائف الدولي، حيث تم توفير كوادر طبية وتجهيزات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى انتقالهم إلى المشاعر المقدسة.
وبيّن أن الجهود الوقائية والعلاجية شملت أكثر من 137 ألف حاج تم تقديم الرعاية الصحية لهم، إلى جانب توعية وتثقيف أكثر من 100 ألف حاج، وتنفيذ برامج المسح والتقصي لأكثر من 13 ألف حاج، فضلاً عن تفعيل حملة “حج بصحة” وتشغيل 3 مراكز صحية بمشعر منى خلال موسم الحج.
كما أبرز التجمع تكامل الجهود الصحية ضمن منظومة الحج التي تقودها شركة الصحة القابضة، والتي تُعد من أكبر الشركات الصحية في العالم، إذ تمتلك أكثر من 350 مستشفى و2000 مركز صحي و2000 سيارة إسعاف، ويعمل ضمن منظومتها أكثر من 30 ألف ممارس صحي، مع تشغيل ما يزيد على 4000 سرير في 20 تجمعًا صحيًا بمناطق المملكة.
وأشار تجمع الطائف الصحي إلى أن مشاركته في المؤتمر هدفت إلى إبراز دوره في تحسين تجربة الحاج عبر حزمة من الخدمات الصحية العلاجية والوقائية والتوعوية، بما يعكس التزام المنظومة الصحية في المملكة برؤية القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وضمان سلامتهم وراحتهم طوال رحلة الحج.