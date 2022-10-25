"المطلق": جهود المعلمين من أعظم أسباب صلاح أجيالنا ونهضة حاضرنا وتطوُّر مستقبلنا

ثمَّن المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جهود المعلمين والمعلمات في التربية والتعليم، وقال: "إن المعلم يهذب الأخلاق والنفوس، ويبني العزائم والعقول".
وتفصيلاً، أشار الدكتور "المطلق" إلى أن ذلك من أعظم أسباب صلاح الجيل، ونهضة الحاضر، وتطوُّر مستقبلنا في كل الميادين.. داعيًا في هذا الصدد كل معلم ومعلمة إلى استحضار النية دومًا في أداء هذه الرسالة العظيمة، والاستعانة على ذلك باحتساب الأجر، واصطحاب الصبر.
وقال "المطلق" في تغريدة على حسابه بتويتر: "إن جهود كل معلم في حقل التربية والتعليم من أعظم أسباب صلاح أجيالنا، ونهضة حاضرنا، وتطوُّر مستقبلنا في كل الميادين؛ لأنه يهذب الأخلاق والنفوس، ويبني العزائم والعقول".
وأضاف: "على كل معلم ومعلمة استحضار النية دومًا في أداء هذه الرسالة العظيمة، والاستعانة على ذلك باحتساب الأجر واصطحاب الصبر".
وأكد "المطلق" أن "للعلم مكانة عظيمة في الإسلام، وأثرًا في نهضة الشعوب والأمم، وكل علم نافع لصاحبه، ويخدم به مجتمعه ووطنه، فإن صاحبه مأجور". مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف: "ومَن سلك طريقًا يلتمسُ فيه علمًا سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة" رواه مسلم.