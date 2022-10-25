"المطلق": جهود المعلمين من أعظم أسباب صلاح أجيالنا ونهضة حاضرنا وتطوُّر مستقبلنا

وتفصيلاً، أشار الدكتور "المطلق" إلى أن ذلك من أعظم أسباب صلاح الجيل، ونهضة الحاضر، وتطوُّر مستقبلنا في كل الميادين.. داعيًا في هذا الصدد كل معلم ومعلمة إلى استحضار النية دومًا في أداء هذه الرسالة العظيمة، والاستعانة على ذلك باحتساب الأجر، واصطحاب الصبر.