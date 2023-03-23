تجهيز 2.2 مليون عبوة.. مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم جاهز لموسم رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن جاهزية المشروع لموسم رمضان المبارك، بتجهيز أكثر من (2.2) مليون عبوة لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم خلال الشهر الفضيل. ووجّه الشيخ السديس بمضاعفة الجهود، ورفع الطاقة الإنتاجية وعدد الموظفين مقدمي الخدمة بمقر المشروع، مع استمرار توزيع العبوات من خلال المتعهدين المعتمدين (بندة، بن داود، الدانوب).
وأوضحت شركة المياه الوطنية المشغّل الرئيسي للمشروع، عن ساعات العمل الرسمي خلال شهر رمضان المبارك على فترتين، من 12 ظهرًا حتى 5:30 عصرًا، ومن الساعة 9 مساء حتى 2:30 فجرًا طيلة أيام الأسبوع، كما أن سعر العبوات (٥.٥) ريالات يشمل قيمة الضريبة المضافة.
وتأتي هذه الخدمات لتحقيق رسالة المشروع، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير ماء زمزم المبارك لزوار المدينتين المقدستين بطرق ميسرة وحضارية، وباستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية في مراحل تنقية المياه، منذ خروجها من البئر حتى وصولها إلى المصنع، ثم تعبئتها في عبوات صحية وآمنة بسعة خمسة لترات بطريقة آلية دون تدخل بشري؛ وذلك للحفاظ على جودة وسلامة المياه المباركة المقدمة لضيوف الرحمن.