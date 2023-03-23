تجهيز 2.2 مليون عبوة.. مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم جاهز لموسم رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن جاهزية المشروع لموسم رمضان المبارك، بتجهيز أكثر من (2.2) مليون عبوة لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم خلال الشهر الفضيل. ووجّه الشيخ السديس بمضاعفة الجهود، ورفع الطاقة الإنتاجية وعدد الموظفين مقدمي الخدمة بمقر المشروع، مع استمرار توزيع العبوات من خلال المتعهدين المعتمدين (بندة، بن داود، الدانوب).