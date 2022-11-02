لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجنوب أفريقية بالشورى تجتمع بسفير كيب تاون لدى المملكة

وأكد أهمية تعزيز العمل الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصًا العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وبرلمان جنوب أفريقيا؛ للمساهمة في دعم العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، ودعم العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، والمجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة.