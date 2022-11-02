لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجنوب أفريقية بالشورى تجتمع بسفير كيب تاون لدى المملكة

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجنوب أفريقية، اليوم، اجتماعًا برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور حسين الشريف، مع سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة موغوبو ديفيد ماخابي، وذلك في مقر المجلس بالرياض.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجنوب أفريقية الذين أكدوا عمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية جنوب أفريقيا، الذي عزّزها التواصل المستمر والزيارات المتبادلة بين البلدين على مر التاريخ.
وأكد أهمية تعزيز العمل الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصًا العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وبرلمان جنوب أفريقيا؛ للمساهمة في دعم العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات، ودعم العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، والمجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتي تسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة في شتى المجالات، وتسهم في تعزيز العلاقات بينهما.
يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجيًّا، ولتحقيق قدر أكبر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.