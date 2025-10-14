التحركات الخليجية ترسم ملامح التوازن في الملف الفلسطيني.. السعودية في قلب الجهود نحو حل شامل وعادل

أما دول الخليج الأخرى، فقد تحركت بدورها ضمن منظومة دعم متكاملة شملت الإغاثة العاجلة، وتمويل الجهود الإنسانية، وإسناد المبادرات الدبلوماسية التي تقودها المملكة، ليظهر المشهد الخليجي متماسكًا ومتكاملًا في موقفه من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون شاملًا ومستدامًا، يقوم على حماية الإنسان لا على ترحيله أو تجويعه.