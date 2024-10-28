"أمانة مكة" تكثف جهودها لنزح تجمعات المياه وتأمين مصارف السيول واستنفار واسع من الجهات الأمنية والخدماتية

من جانب آخر، كانت الجهات الأمنية حاضرة على الأرض بشكل مكثف لضمان سلامة الحركة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، خصوصًا في الشوارع الرئيسة والمناطق الحيوية، حيث تم نشر دوريات الأمن وفرق المرور في الأماكن التي تشهد كثافة مرورية عالية، بهدف تسهيل مرور المركبات والحفاظ على سلامة السائقين من أي مخاطر قد تنجم عن تجمعات المياه أو الانزلاقات.