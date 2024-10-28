"أمانة مكة" تكثف جهودها لنزح تجمعات المياه وتأمين مصارف السيول واستنفار واسع من الجهات الأمنية والخدماتية

شهدت العاصمة المقدسة مساء اليوم هطول أمطار غزيرة، شملت جميع أحيائها وأرجائها، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني، وتزامن ذلك مع حالة استنفار واسعة من قِبل الجهات الأمنية والخدماتية في مكة المكرمة؛ حيث تسارعت جهودها للتعامل مع آثار الحالة المطرية، التي تسببت بتجمعات مياه كبيرة في عددٍ من المواقع.
وفي إطار الاستجابة السريعة، كثفت أمانة العاصمة المقدسة فرقها الميدانية لاحتواء الوضع، حيث تم توجيه فرق نزح المياه إلى المواقع المتضررة التي شهدت تجمعات كبيرة للمياه، خصوصًا في المناطق ذات التصريف المحدود.
كما واصلت الأمانة جهودها في مراقبة مصارف المياه والتأكد من خلوها من أي عوائق قد تعيق تصريف مياه الأمطار، مما يضمن سلاسة جريانها بعيدًا عن الأحياء والمناطق السكنية، وذلك حفاظًا على سلامة السكان والزوار.
من جانب آخر، كانت الجهات الأمنية حاضرة على الأرض بشكل مكثف لضمان سلامة الحركة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، خصوصًا في الشوارع الرئيسة والمناطق الحيوية، حيث تم نشر دوريات الأمن وفرق المرور في الأماكن التي تشهد كثافة مرورية عالية، بهدف تسهيل مرور المركبات والحفاظ على سلامة السائقين من أي مخاطر قد تنجم عن تجمعات المياه أو الانزلاقات.
يُذكر أن الدفاع المدني جدد دعوته إلى المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أو التجمعات المائية.
ونشر مغردون عبر منصة X صورًا ومقاطع فيديو توضح غزارة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة.