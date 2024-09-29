سامي الجابر يحسم الجدل: الرقم 9 مرتبط بماجد عبدالله وشارة القيادة مسؤولية مضاعفة

الأمر الذي أكده الكابتن سامي الجابر، لافتًا إلى أن هناك كثيرًا من النجوم الذين زاملوه وكانوا أفضل منه لكنهم لم يستمروا لأسباب عديدة، مشددًا على أن حياة اللاعب خارج الملعب تشكل جزءًا كبيرًا من حياته في المستطيل الأخضر، والبداية تكون بالانضباط في مختلف مناحي الأمور المرتبطة بالفرد، مشيرًا إلى أن البيئة المحيطة باللاعب قد تؤثر في مسيرته.