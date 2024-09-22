في اليوم الوطني.. "الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان)، تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ94.
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الطائف والقنفذة والمظيلف والليث وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، ورياحًا شديدة على ثول وجدة ورابغ والعاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة وصامطة وصبيا وضمد الطوال. وتشهد أمطارًا خفيفة على جازان، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحجرة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الاثنين.