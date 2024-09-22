في اليوم الوطني.. "الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الطائف والقنفذة والمظيلف والليث وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، ورياحًا شديدة على ثول وجدة ورابغ والعاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.