"الخليف" يعقد اجتماعًا مع مدير مشروع ترقيم الثروة الحيوانية بالوزارة

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة في مقر الفرع، اجتماعًا مطولاً مع مدير مشروع ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سليمان بن صالح النغيمشي والإدارات المعنية بفرع الوزارة.
وناقش الاجتماع عددًا من النقاط المهمة حول أهمية ترقيم المواشي وفوائده والإجراءات المتبعة في منطقة مكة المكرمة كما تم مناقشة التحديات المحتملة في إجراءات عملية الترقيم ووضع خطط للتعامل معها.
من جهة أخرى أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الترقيم يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مفصلة عن أعداد المواشي وأنواعها وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات لمتابعتها والعناية بها بناءً على معلومات دقيقة والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى المحافظة على الصحة العامة وتطبيق برنامج التحصين المتكامل وتقديم خدمات بيطرية منظمة.
وأكد "الخليف" أهمية الترقيم لمربي الماشية، وبناء سجل إلكتروني لكل ماشية تسجل فيه جميع البيانات وتطوير أساليب الإدارة والتربية بالاعتماد على السجلات والمساهمة في دقة الإجراءات لعملية التحسين الوراثي والحصول على رعاية بيطرية منظمة من قِبل الوزارة وتنظيم عمليات التحصين، علاوة على متابعة الحالة الصحية لكل ماشية وخفض تكاليف ورفع وتحسين الإنتاجية، وتسجيل المواشي بأسماء ملاكها وحفظها في سجلات الوزارة.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أتاحت فرصة الترقيم من خلال المواقع الإلكترونية المتخصصة في ذلك وبأسهل وأبسط الطرق للراغبين في الحصول على الخدمة.