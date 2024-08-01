"الخليف" يعقد اجتماعًا مع مدير مشروع ترقيم الثروة الحيوانية بالوزارة

من جهة أخرى أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الترقيم يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مفصلة عن أعداد المواشي وأنواعها وإعداد الخطط والبرامج والمشروعات لمتابعتها والعناية بها بناءً على معلومات دقيقة والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى المحافظة على الصحة العامة وتطبيق برنامج التحصين المتكامل وتقديم خدمات بيطرية منظمة.