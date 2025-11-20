بالصور.. "البنيان" يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري التعليمي للطفولة

نوّه وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان باهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله– بالطفولة بوصفها محورًا للتنمية الوطنية الشاملة، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري التعليمي للطفولة في مقر الوزارة بالرياض، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات أعضاء المجلس، بالتزامن مع احتفاء وزارة التعليم بـ اليوم العالمي للطفل.
وأكد "البنيان" أن رعاية القيادة الكريمة تسهم في تعزيز رفاهية الطفل، وتوفير بيئة آمنة ومحفّزة لنموه، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في المجتمع، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030 لبناء جيل طموح ومبدع.
وأوضح أن وزارة التعليم تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية لتطوير مهارات الأطفال، والتوسع في مراحل رياض الأطفال والطفولة المبكرة، إضافة إلى ضمان وصول كل طفل في المملكة إلى فرص تعليمية متكافئة من خلال شراكات فاعلة مع القطاع غير الحكومي.
وأشار البنيان إلى أن المجلس الاستشاري التعليمي للطفولة يمثل نموذجًا مميزًا يتيح للأطفال التعبير عن آرائهم والمشاركة في القضايا التعليمية، ويسهم في توحيد الجهود بين القطاعات لدعم منظومة الطفولة وتلبية الاحتياجات التعليمية والنمائية والنفسية.
ويهدف المجلس إلى تعزيز مشاركة الأطفال بأساليب تراعي مراحلهم العمرية، وتمكينهم من إيصال احتياجاتهم والمساهمة في تطوير الخدمات التعليمية المقدمة لهم.