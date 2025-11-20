بالصور.. "البنيان" يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري التعليمي للطفولة

وأوضح أن وزارة التعليم تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية لتطوير مهارات الأطفال، والتوسع في مراحل رياض الأطفال والطفولة المبكرة، إضافة إلى ضمان وصول كل طفل في المملكة إلى فرص تعليمية متكافئة من خلال شراكات فاعلة مع القطاع غير الحكومي.