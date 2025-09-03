تدشين جناح المملكة في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، جناح المملكة العربية السعودية في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025، المقام في مركز "في دي إن خا" للعروض الاقتصادية بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر، وسط مشاركة دولية واسعة.
وتقود الهيئة المشاركة السعودية من خلال جناح ثقافي متكامل، يضم عددًا من المؤسسات والجهات الفاعلة في القطاع الثقافي، منها: كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وجمعيتا النشر والترجمة، وشركة ناشر للنشر والتوزيع.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المملكة لتعزيز علاقاتها الثقافية مع روسيا الاتحادية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع الثقافي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تُعلي من دور الثقافة كرافد للتنمية وجسر للتواصل الحضاري.
ويقدّم جناح المملكة طيلة أيام المعرض برنامجًا ثقافيًا متنوعًا، يشمل ندوات أدبية، وجلسات حوارية، وأمسيات شعرية، بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين السعوديين.