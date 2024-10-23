مكافحتهم واجب وطني.. ضبْط يمني وباكستانيين يمارسون التسوُّل بإشارات المرور والشوارع بالرياض

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبْط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الرياض، عن رصد وضبْط مقيمٍ من الجنسية الباكستانية بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ في الإشارات المرورية.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبْط آخر من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوُّل بشكلٍ مباشرٍ أمام المحال التجارية.
وتمّ ضبْط مقيم من الجنسية الباكستانية يستعطف المارّة في الأماكن العامة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً.