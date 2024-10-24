حتى لا يؤخذ الناس غِرّة.. أدلة "نفع علم التنبؤات الجوية" يسوقها "المسند": لا للحرج!

وتابع: "لهذا فإن المتنبئين الجويين يتوقعون نزول المطر دون أن يجزموا بذلك، فقد ينزل المطر وقد يتأخر، فالعلم المطلق هو عند الله سبحانه وتعالى، وعلم التنبؤات الجوية هو علم نسبي وليس قطعيًا، وهو علم نافع للبلاد والعباد حتى لا يُؤخذ الناس على حين غرة؛ بسبب جهلهم بسنن الله الكونية، ومن خلال هذا العلم، يأخذ الناس بالأسباب التي مكنهم الله منها للوقاية من الكوارث أو التخفيف من آثارها على الأقل".