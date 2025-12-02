بأمر الملك وبدعم ولي العهد.. تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي حتى نهاية 2026

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين حتى نهاية عام 2026م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.