بأمر الملك وبدعم ولي العهد.. تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي حتى نهاية 2026

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان -حفظهما الله-
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين حتى نهاية عام 2026م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي هذا التوجيه الكريم امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بأبنائها المواطنين، وحرصها على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستفيدة من البرنامج.

