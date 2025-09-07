سماء المملكة تشهد خسوفًا قمريًّا كليًّا استثنائيًّا بلون "القمر القرمزي"

شهدت سماء المملكة، مساء اليوم، خسوفًا قمريًّا كليًّا استثنائيًّا، تحوّل خلاله القمر إلى اللون الأحمر الداكن فيما يُعرف علميًّا بـ"القمر القرمزي"، في ظاهرة نادرة لم تشهد بمثل طولها وشمولها منذ عام 2018م، حيث توافد عشاق الفلك والمصورون لمتابعتها وتوثيقها.