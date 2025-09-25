بمبادرة وطنية.. "المتوسطة الثانية بليلى" تستقبل أولياء الأمور بالقهوة والهدايا احتفاءً باليوم الوطني

في لفتة وطنية مميزة، نظّمت مديرة المدرسة المتوسطة الثانية بليلى في محافظة الأفلاج، أريج الغييثات، مبادرة خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، تضمّنت استقبال أولياء الأمور أمام المدرسة بالقهوة السعودية والهدايا التذكارية، بمشاركة منسوبي ومنسوبات المدرسة.
وجاءت المبادرة تعزيزًا لأجواء الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، ومشاركةً مجتمعية تُعبّر عن الفخر بذكرى توحيد المملكة، وما تحقق من أمن واستقرار ونهضة شاملة في ظل القيادة الرشيدة.
وعبّرت مديرة المدرسة ومنسوباتها عن مشاعر الولاء والانتماء، مؤكّدات أن هذه المناسبة تمثّل محطة غالية في ذاكرة الوطن، فيما أبدى أولياء الأمور تفاعلهم وتقديرهم لهذه الخطوة التي تعكس روح الوطنية والتلاحم بين المدرسة والمجتمع.