بمبادرة وطنية.. "المتوسطة الثانية بليلى" تستقبل أولياء الأمور بالقهوة والهدايا احتفاءً باليوم الوطني

في لفتة وطنية مميزة، نظّمت مديرة المدرسة المتوسطة الثانية بليلى في محافظة الأفلاج، أريج الغييثات، مبادرة خاصة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، تضمّنت استقبال أولياء الأمور أمام المدرسة بالقهوة السعودية والهدايا التذكارية، بمشاركة منسوبي ومنسوبات المدرسة.