"153" مسلمًا ومسلمة أشهروا إسلامهم في شهر أكتوبر بجمعية هداية بالخبر
بلغ عددُ المسلمين والمسلمات الجدد الذين أشهروا إسلامهم بجمعية هداية للدعوة والإرشاد بالخبر، في شهر أكتوبر الماضي؛ "153" مسلمًا ومسلمة؛ حيث انضمّ "100" منهم عبر الدعوة الإلكترونية، بينما بلغ عدد المسلمين الجدد منذ افتتاح الجمعية وحتى الآن "13649" مسلمًا ومسلمة؛ مما يؤكّد حجم الجهد المبذول من أجل دعوة غير المسلمين من الجاليات المختلفة للإسلام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أديب الزامل، أن تقرير الجمعية عن شهر أكتوبر المنصرم كان حافلًا بالأنشطة والبرامج التي أقامتها الجمعية؛ حيث تمت إقامة "913" برنامجًا، بينما بلغ عدد المستفيدين "38505" مستفيدين ومستفيدات من تلك البرامج.
وأضاف "الزامل": أن "قسم الدعوة أقام "58" برنامجًا، شملت: محاضرات وكلمات المساجد، ودورات علمية، ودروسًا شرعية، ووسائل دعوية ومرئية، وديوانية الصحبة؛ حيث استفاد من هذه البرامج "24772" شخصًا، كما أقام قسم الجاليات "474" برنامجًا استفاد منها "8476" شخصًا، وشملت برامج السيارات الدعوية والجولات الدعوية والفصول الدراسية وكلمات المساجد والمحاضرات العامة وترجمة الخطب".
ولفت "الزامل" إلى إقامة "380" برنامجًا خلال شهر أكتوبر بالقسم النسائي، استفاد منها "5257" مستفيدة؛ حيث شملت برامج القسم "نادي حكايا" للمرحلة الابتدائية و"نادي اليمام" للمرحلة المتوسطة و"نادي مزن" للمرحلة الثانوية والجامعية، كما شملت البرامجُ متابعةَ المسلمات الجدد ودروس ودعوة غير المسلمات، ودروس الجاليات، ودورة أساسيات التجويد والمسلمات الجدد، بالإضافة إلى الكتب الموزعة.