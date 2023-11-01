"153" مسلمًا ومسلمة أشهروا إسلامهم في شهر أكتوبر بجمعية هداية بالخبر

وأضاف "الزامل": أن "قسم الدعوة أقام "58" برنامجًا، شملت: محاضرات وكلمات المساجد، ودورات علمية، ودروسًا شرعية، ووسائل دعوية ومرئية، وديوانية الصحبة؛ حيث استفاد من هذه البرامج "24772" شخصًا، كما أقام قسم الجاليات "474" برنامجًا استفاد منها "8476" شخصًا، وشملت برامج السيارات الدعوية والجولات الدعوية والفصول الدراسية وكلمات المساجد والمحاضرات العامة وترجمة الخطب".