لمن يشكو من الحرارة في البيوت.. "المرشد": عودوا لما استخدمه أجدادنا في البناء

ويرصد "المرشد" طرق وتقنيات أجدادنا التقليدية في البناء، ويقول: "إذن كيف استطاع أجدادنا التأقلم مع حرارة الجو بشكل جيد؟.. أرى أن السبب الرئيس يكمن في وسائل البناء وطريقة استخدام المواد المناسبة في ذلك الزمن، ومن أهم الوسائل المستخدمة التي كانت فعالة جداً وتتأقلم بشكل كبير مع أجوائنا الحارة والباردة هي «الطين والخشب والجص والتبن» أغلب تلك المواد اختفت ولم تعد موجودة إلا للذكرى.. تلك المنازل بطريقة بنائها القديمة تعطي دفئاً في الشتاء وبرودة في الصيف، مما ساعد ساكنيها في ذلك الزمن على التغلب على شدة الأجواء المختلفة، كما أنها تساهم في تعديل الجو العام وتحسينه لتصبح الأجواء معقولة ومقبولة".