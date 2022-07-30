"الصحة": تسجيل 175 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 409 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 يوليو 2022، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 809449 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 409 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 794844 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9250 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 139 حالة.
ووفق المنصّة الإلكترونية لعرض إحصاءات "كوفيد-19"، سجلت الرياض 53 حالة إصابة جديدة، وجدة 33 حالة، والدمام 15 حالة، ومكة المكرمة 6 حالات إصابة جديدة، و9 في المدينة المنورة.
وتَصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 105 حالات، و75 حالة في جدة، و29 حالة في الدمام، و22 حالة في مكة المكرمة، و20 في المدينة المنورة، و19 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 12637 فحصًا جديدًا.