مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لطب الطوارئ

بعد ذلك ألقى، د. هاني الإبراهيم؛ رئيس اللجنة العلمية، كلمة قال فيها: إن المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة، كونه يجمع "85" متحدثاً من أبرز الخبراء والأطباء، الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية؛ فضلاً عن أنه يناقش موضوعات حيوية، أبرزها: مستجدات طب الطوارئ والحوادث والحشود والكوارث والسموم، وطرق إنعاش الكِبار والصغار، وكيفية تحسين نوعية العلاج، وكذلك مستقبل الذكاء الاصطناعي في طب الطوارئ، واستخدام الواقع الافتراضي في التعليم والتدريب، وغيرها من الموضوعات المهمة، وتوقّع أن يحقّق المؤتمر نجاحاً كبيراً أسوة بالنسخ السابقة، وأن يُسهم في إيجاد أفكار إيجابية تساعد على تحسين الرعاية الصحية المقدَّمة في أقسام الطوارئ، مشيراً إلى أن النسخة القادمة للمؤتمر ستنظم في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر.