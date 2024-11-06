مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يُطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لطب الطوارئ

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لطب الطوارئ
rd Emergency Medicine Conference3، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان؛ أمين عام الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، بمشاركة (85) متحدثاً من داخل المملكة وخارجها، بحضور أكثر من (1200) من المختصّين ف الطوارئ.
ويناقش المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث في طب الطوارئ، من خلال ما يزيد على (30) محاضرة، و(4) ورش عمل، وحلقة نقاشية، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، بواقع (24) ساعة تعليماً طبياً مستمراً.
وبدأ حفل الافتتاح بكلمة ألقاها د. عبدالله بخاري؛ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية، عبَّر في مستهلها عن ترحيبه وشكره للأستاذ الدكتور أوس الشمسان؛ على رعايته هذه التظاهرة العلمية، التي يستضيفها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، هذا الصرح الطبي المتميّز الذي يمثل إضافة نوعية للرعاية الصحية ولمنظومة السياحة العلاجية في المملكة، وهو أكبر مستشفى رقمي بالقطاع الخاص بالمنطقة الغربية، وأيضاً قدّم د. بخاري؛ الشكر للمتحدثين والحضور والشركات الراعية، واللجنة المنظمة، وأضاف "إننا -بإذن الله- على ثقة بأن المؤتمر وبمشاركة هذا العدد الكبير من الخبراء، سيخلص إلى توصياتٍ تعزّز الجهود المبذولة للارتقاء بالرعاية الصحية المقدَّمة لمراجعي مراكز الطوارئ، وكذلك تُسهم في تجديد معارف ومهارات الممارسين الصحيين المعنيين بهذا التخصُّص، الذي تزداد أهميته يوماً بعد يوم".
وأكّد أن أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعمل منذُ تأسيسها، على دعم منظومة التعليم الطبي والتدريب والتأهيل، حيث قامت بتدريب أكثر من (3) آلاف طالب و(500) ممارس صحي بمستشفيات المجموعة، بالتعاون مع (24) جامعة محلية، مع التوسع في برامج الدراسات العليا، حيث وصل عدد برامجها إلى (35) برنامجاً، كما استقبلت الأكاديمية أخيراً (96) طبيباً مقيماً، للالتحاق ببرامج شهادة الاختصاص السعودية، وأطلقت أول برنامج ابتعاث خارجي في القطاع الخاص، مستفيدة من شراكتها مع جامعات عالمية بارزة.
وفي جانب التعليم الطبي المستمر تقدّم المجموعة (500) ساعة تعليماً طبياً سنوياً في مختلف الأنشطة التعليمية، إضافة إلى أنها احتفت بتخريج (220) ممارساً صحياً من متدرّبي برنامج شهادة الاختصاص والدبلومات السعودية، وتكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي، التي بلغت قيمتها المالية مليوناً وخمسمائة ألف ريال. ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن موضوعات وأهداف وأهمية المؤتمر.
بعد ذلك ألقى، د. هاني الإبراهيم؛ رئيس اللجنة العلمية، كلمة قال فيها: إن المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة، كونه يجمع "85" متحدثاً من أبرز الخبراء والأطباء، الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية؛ فضلاً عن أنه يناقش موضوعات حيوية، أبرزها: مستجدات طب الطوارئ والحوادث والحشود والكوارث والسموم، وطرق إنعاش الكِبار والصغار، وكيفية تحسين نوعية العلاج، وكذلك مستقبل الذكاء الاصطناعي في طب الطوارئ، واستخدام الواقع الافتراضي في التعليم والتدريب، وغيرها من الموضوعات المهمة، وتوقّع أن يحقّق المؤتمر نجاحاً كبيراً أسوة بالنسخ السابقة، وأن يُسهم في إيجاد أفكار إيجابية تساعد على تحسين الرعاية الصحية المقدَّمة في أقسام الطوارئ، مشيراً إلى أن النسخة القادمة للمؤتمر ستنظم في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر.
وفي ختام الحفل كرّم أ. د. أوس الشمسان؛ الشركات الراعية، التي أسهمت في نجاح المؤتمر، كما قام الأستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة، بإهداء الدكتور أوس؛ درع المجموعة، تقديراً وعرفاناً لرعايته الكريمة للمؤتمر، قبل أن يتم التقاط صورٍ تذكارية جمعت سعادته مع المتحدثين وأعضاء اللجنة العلمية، وافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي شاركت فيه كبريات الشركات الطبية.