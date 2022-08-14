جدل عقارات الرياض يشتعل.. ومختص: لا تصحيح للأسعار لهذه الأسباب

وكان الجدل حول أسعار العقارات في الرياض قد عاد بعد تداول واسع على منصات التواصل لما يقال إنها صفقات بيع لأراضي شمال العاصمة الرياض تمت بأقل من مستويات الأسعار المعتادة بنحو 40٪، ورد مختصون في العقار على ذلك بأنها صفقات محدودة بيعت بهذا الانخفاض دون أن تؤثر على مستوى الأسعار بشكل عام ولا يمكن قياس السوق العقاري بناءً على هذه الصفقات، بينما رأى آخرون أن السوق يشهد فترة تصحيحية متأثراً بعوامل، منها رفع سعر الفائدة لدى البنوك ودخول المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء، إضافة إلى تراجع حجم التمويل السكني العقاري الجديد، وقد أشارت بيانات حكومية لانخفاض صفقات الأراضي السكنية بـ 70% منذ بداية 2022.