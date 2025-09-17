بعد رحلة علاجية استمرت 3 أشهر.. طفلة تتعافى من أخطر مراحل الولادة بمستشفى الدرعية
شهد مستشفى الدرعية العام نجاحًا طبيًا لافتًا، بعد أن تمكّن قسم عناية الأطفال من إنقاذ حياة مولودة خديج لم يتجاوز وزنها نصف كيلوغرام، عقب رحلة علاجية استمرت ثلاثة أشهر داخل قسم العناية المركزة.
والد الطفلة، ذعار العتيبي، أثنى على جهود الفريق الطبي، وفي مقدمتهم رئيس القسم الدكتور يزيد السبيعي، والدكتور محمد القحطاني، والدكتور بدر. وأوضح أن ابنته وصلت إلى طوارئ المستشفى بتحويل طبي من مستشفى عفيف، حيث وُلدت بعملية قيصرية، وأُدخلت فورًا إلى العناية المركزة للأطفال.
وبحسب تقدير الأطباء في بداية الحالة، لم تتجاوز نسبة بقاء الطفلة على قيد الحياة 15%، إلا أن المتابعة الدقيقة والرعاية المستمرة ساهمت، بعد توفيق الله، في تحسنها حتى تعافت وغادرت المستشفى أمس.
يُذكر أن قسم العناية بالمستشفى أقام احتفالية خاصة بمناسبة نجاح الخطة الطبية، بحضور والدي الطفلة وعدد من منسوبي المستشفى.