السديس مُشيدًا بفريق الفضاء السعودي: المملكة في مرحلة جديدة من التقدم والازدهار

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بفريق الفضاء السعودي الذي سيقوم بتنفيذ مهمة علمية وتاريخية في مجال استكشاف الفضاء.
وأكد أن المملكة العربية السعودية في مرحلة جديدة من التقدم والازدهار في كل المجالات؛ وذلك يجسّد اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- ودعمهم الدائم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف الشيخ السديس حرص المملكة على دعم أبنائها الشغوفين بالعلم والابتكار وبناء قدراتهم الوطنية، ليؤكدوا على مكانتها العالمية في البحث العلمي والابتكار الذي يساهم في التقدم والتنمية والتطوير؛ متمنيًا للفريق السعودي التوفيق والنجاح في مهمتهم.