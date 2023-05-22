السديس مُشيدًا بفريق الفضاء السعودي: المملكة في مرحلة جديدة من التقدم والازدهار

وأكد أن المملكة العربية السعودية في مرحلة جديدة من التقدم والازدهار في كل المجالات؛ وذلك يجسّد اهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- ودعمهم الدائم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.