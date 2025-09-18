70 ملصقًا علميًا في "ملتقى أبحاث السرطان 2025" بجامعة جازان

دشَّن رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، معرض الملصقات العلمية ضمن فعاليات “ملتقى أبحاث السرطان 2025”، الذي يُعقد تحت شعار “معًا نحو تحقيق المستهدفات الوطنية في مكافحة السرطان”، بمشاركة باحثين من داخل المملكة وخارجها.
وأكد أبوراسين أن المشاركة الواسعة وجودة الأبحاث المعروضة تعكس التزام الباحثين بدعم المستهدفات الوطنية في التصدي للمرض، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل منصة علمية تجمع العلماء والخبراء، وتتيح حوارات مثمرة وشراكات بحثية جديدة تسهم في دفع الابتكار والتقدم بمجال مكافحة السرطان.
من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة الملصقات وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة شقراء مساوى، أن المعرض يضم أكثر من 70 ملصقًا علميًا تغطي مجالات متعددة، تشمل الأبحاث الأساسية والإكلينيكية والتشخيص والعلاج، إضافةً إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
وأكدت مساوى أن جميع الأبحاث المشاركة خضعت لعمليات فرز وتقييم دقيقة، ما يعكس جودة المحتوى العلمي، مشيرة إلى أن المعرض يُعد نافذة على أحدث الأبحاث والاكتشافات، ومنصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين محليًا ودوليًا.