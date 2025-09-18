70 ملصقًا علميًا في "ملتقى أبحاث السرطان 2025" بجامعة جازان

من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة الملصقات وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة شقراء مساوى، أن المعرض يضم أكثر من 70 ملصقًا علميًا تغطي مجالات متعددة، تشمل الأبحاث الأساسية والإكلينيكية والتشخيص والعلاج، إضافةً إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.