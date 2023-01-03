"تعليم الليث" تعلن استمرار الدراسة عن بُعد عبر "مدرستي".. غدًا

وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم الليث، محمد بن ختيم المالكي: جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الممطرة ، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.