"تعليم الليث" تعلن استمرار الدراسة عن بُعد عبر "مدرستي".. غدًا

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة "مدرستي"، غدًا الأربعاء، بجميع مدارس "البنين والبنات" بمحافظتي الليث وأضم.
وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم الليث، محمد بن ختيم المالكي: جاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الممطرة ، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.
ودعت إدارة التعليم كافة منسوبيها وطلابها إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر ، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.