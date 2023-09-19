بحي حراء الثقافي.. "وزير الحج والعمرة" يشهد مراسم توقيع اتفاقيات برنامج "شركاء"

يُذكر أن برنامج شركاء، تَأسس بهدف التكامل بين المشاريع الثقافية بمكة المكرمة والمدينة المنورة التي يتم تنفيذها بين الشركات الاستثمارية، وبين شركات الحج والعمرة، وشركات النقل، والشركات السياحية والفنادق، للتعاون والتكامل في تنسيق جهود إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار، ولتأكيد دور وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ومنصة نسك في تيسير رحلة الحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.