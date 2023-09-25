محليات

قاضٍ وشقيقاه ومحامٍ وموظف.. نزاهة تضبط أطراف رشوة المليون ونصف.. هنا التفاصيل

مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة
قاضٍ وشقيقاه ومحامٍ وموظف.. نزاهة تضبط أطراف رشوة المليون ونصف.. هنا التفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وتضمنت تلك القضايا قضية بارزة تتعلق برشوة قاضٍ بمحكمة جزائية.

وجاء في التفاصيل أنه تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما 1,500,000 ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة كما تم القبض على مواطنين 2 لحظة استلامهما 1,000,000 ريال تمثل نصيب شقيقهما القاضي بذات المحكمة ناظر القضية "تم إيقافه".

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
الرشوة

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