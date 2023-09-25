قاضٍ وشقيقاه ومحامٍ وموظف.. نزاهة تضبط أطراف رشوة المليون ونصف.. هنا التفاصيل

وجاء في التفاصيل أنه تم القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل بإحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما 1,500,000 ريال مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين في قضية منظورة بالمحكمة كما تم القبض على مواطنين 2 لحظة استلامهما 1,000,000 ريال تمثل نصيب شقيقهما القاضي بذات المحكمة ناظر القضية "تم إيقافه".