مؤشر "البطالة" ينخفض إلى 8%.. ورفع الوظائف الجيدة إلى 80%

وتشهد المملكة العربية السعودية انخفاضًا ملحوظًا في نسبة البطالة، بفضل معدلات النمو التي سجلها اقتصاد المملكة على وقع ارتفاع أسعار النفط، وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 8% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، من 9.9% في الربع الثالث من عام 2022م، ومقارنة بمعدل 11% في الربع المقابل من عام 2021م.