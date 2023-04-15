شؤون الحرمين توزّع المظلّات الشمسية لوقاية المعتمرين والعاملين على خدمتهم في صحن الطواف

وأكّد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، الأستاذ خالد بن فهد الشلوي، تكثيفَ الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كافة السبل والاحتياجات التي تعين المعتمرين على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" لتحقيق خطة الرئاسة التطويرية "2024" في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة "2030" في خدمة ضيوف الرحمن.