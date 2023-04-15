شؤون الحرمين توزّع المظلّات الشمسية لوقاية المعتمرين والعاملين على خدمتهم في صحن الطواف

ضمن برنامج "تطوع"، تواصل وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، تفعيل خدماتها الإنسانية في توفير المظلّات الشمسية لحماية المعتمرين في صحن الطواف من أشعة الشمس.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التطوعية، عادل بن رجا الله الجهني، أن ذلك يأتي تحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، بحضور وكيل إدارة الرخص والميثاق فارس بن إبراهيم الحارثي.
وأكّد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، الأستاذ خالد بن فهد الشلوي، تكثيفَ الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كافة السبل والاحتياجات التي تعين المعتمرين على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" لتحقيق خطة الرئاسة التطويرية "2024" في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة "2030" في خدمة ضيوف الرحمن.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف مباشر من مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.