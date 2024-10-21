لتسهيل الفحص الدوري.. "الصحة" تطلق الجيل الثاني من مراكز "تأكّد"

وكشفت "الصحة" أن أولى محطات الجيل الثاني من مراكز "تأكّد" ستكون جاهزة للعمل في الربع الأول من العام القادم، وستسهم المراكز في تعزيز الوقاية الصحية وتحسين جودة الحياة، من خلال توفير الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.