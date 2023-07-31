بداية من اليوم الثلاثاء.. روسيا تعفي السعوديين من التأشيرة

وكانت روسيا في ديسمبر 2022 قد أعلنت أنها ستقوم بإعفاء السعوديين من نظام التأشيرات الحالي، وإعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية بشأن الإعفاء مع 11 دولة، من ضمنها أربع دول خليجية، هي (السعودية والبحرين والكويت وعُمان).