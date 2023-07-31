بداية من اليوم الثلاثاء.. روسيا تعفي السعوديين من التأشيرة

يدخل اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ نظام إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على التأشيرة الروسية من خلال السفارة للدخول إلى روسيا الاتحادية.
ووفقًا للنظام الجديد، يحصل المواطنون السعوديون على التأشيرة "إلكترونيًّا" عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لإصدار التأشيرات الروسية، بدءًا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الرياض.
وتشمل القائمة الخليجية المعتمدة في المنصة (السعودية والبحرين والكويت وعُمان).
ويتوجب على طالب التأشيرة إدخال بياناته الشخصية، وإلحاق صورة شخصية إلى جانب صورة الصفحة الرئيسية لجواز السفر، دون الحاجة لأي مستندات أخرى.
وتتيح التأشيرة الإلكترونية الموحدة الدخول إلى روسيا لأغراض سياحية وتجارية، وزيارات خاصة، ومشاركة في فعاليات علمية وثقافية واجتماعية واقتصادية ورياضية.
وأقصى مدة للإقامة تصل إلى 16 يومًا.
وبإمكان حاملي التأشيرات الإلكترونية الموحدة الدخول والخروج من أراضي روسيا الاتحادية عبر المنافذ الحدودية (الجوية والبرية والبحرية).
وكانت روسيا في ديسمبر 2022 قد أعلنت أنها ستقوم بإعفاء السعوديين من نظام التأشيرات الحالي، وإعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية بشأن الإعفاء مع 11 دولة، من ضمنها أربع دول خليجية، هي (السعودية والبحرين والكويت وعُمان).
المنصة الإلكترونية للحصول على تأشيرة روسيا الاتحادية: E-visa (kdmid.ru)