"الأرصاد": الفرصة لا تزال سانحة لهطول أمطار على مكة.. تشمل الأجزاء الساحلية

وتشمل الأمطار أجزاء من مناطق عسير (النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، بارك)، ومنطقة جازان (فيفاء، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر)، ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة).