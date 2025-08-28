جامعة الأمير سلطان تتفاعل مع حملة سمو ولي العهد للتبرع بالدم في مشهد يجسد التلاحم الوطني ويعكس وعي منسوبيها

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سعد بن صالح الرويتع، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، إلى أن الجامعة حقّقت خلال الساعات الأولى من انطلاق الحملة أعدادًا قياسية فاقت ما سُجّل في السنوات الماضية، مبينًا أن إطلاق الحملة تحت مظلة سمو ولي العهد –حفظه الله– شكّل دافعًا معنويًّا استثنائيًّا عزّز من تفاعل الطلاب والطالبات، وأكد أن الجامعة اعتادت منذ تأسيسها على تنظيم مثل هذه الحملات بالتعاون مع كبرى المستشفيات في العاصمة، إلا أن خصوصية هذه النسخة تكمن في كونها تحمل اسم ولي العهد، ما أضفى عليها طابعًا وطنيًّا وإنسانيًّا عميقًا.