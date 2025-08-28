جامعة الأمير سلطان تتفاعل مع حملة سمو ولي العهد للتبرع بالدم في مشهد يجسد التلاحم الوطني ويعكس وعي منسوبيها

امتدادًا للمبادرة الوطنية المباركة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– للتبرع بالدم تحت شعار "اقتداء وعطاء"، شهدت جامعة الأمير سلطان تفاعلًا من منسوبيها مع الحملة الوطنية للتبرع بالدم التي تهدف إلى نشر ثقافة التبرع، وتعزيز روح التكافل والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وذلك بالشراكة مع مستشفى الدكتور محمد الفقيه، في مشهد يجسد التلاحم الوطني، ويعكس وعي الشباب السعودي بدورهم في خدمة الوطن والإنسان.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني أن مشاركة الجامعة في هذه الحملة ليست مجرد فعالية عابرة، بل هي امتداد لرسالتها منذ تأسيسها، القائمة على ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية، وقال: «إن فكرة تأسيس الجامعة انطلقت من مبدأ التكافل المجتمعي الذي أرسى دعائمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله– وبمتابعة مستمرة من سمو رئيس مجلس الأمناء الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عيّاف، ومن هذا المنطلق نحرص دائمًا على أن تكون الجامعة سبّاقة في دعم المبادرات الوطنية». وأضاف: إن تجهيز عيادات للتبرع بالدم داخل الحرم الجامعي يعكس التزام الجامعة بخدمة الوطن والمجتمع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع صحي وحيوي ومتكافل.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور سعد بن صالح الرويتع، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، إلى أن الجامعة حقّقت خلال الساعات الأولى من انطلاق الحملة أعدادًا قياسية فاقت ما سُجّل في السنوات الماضية، مبينًا أن إطلاق الحملة تحت مظلة سمو ولي العهد –حفظه الله– شكّل دافعًا معنويًّا استثنائيًّا عزّز من تفاعل الطلاب والطالبات، وأكد أن الجامعة اعتادت منذ تأسيسها على تنظيم مثل هذه الحملات بالتعاون مع كبرى المستشفيات في العاصمة، إلا أن خصوصية هذه النسخة تكمن في كونها تحمل اسم ولي العهد، ما أضفى عليها طابعًا وطنيًّا وإنسانيًّا عميقًا.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة بنت بكر خشيم، نائب رئيس الجامعة للحياة الطلابية، أن مشاركة الطالبات في هذه الحملة الوطنيّة تجسد قيم القدوة الحسنة التي يمثلها سمو ولي العهد –حفظه الله– في العمل الإنساني وخدمة المجتمع، مؤكدة أن الجامعة تعمل باستمرار على غرس هذه القيم في نفوس طلابها وطالباتها؛ ليكونوا امتدادًا لمسيرة العطاء، وقادة في ميادين التطوع وخدمة الوطن، وأضافت: «إن التبرع بالدم ليس مجرد عمل إنساني، بل هو تجسيد عمليّ لمسؤوليتنا الوطنيّة والاجتماعيّة، في بناء مجتمع متكافل وصحي.
وتأتي مشاركة الجامعة في هذه الحملة الوطنيّة تأكيدًا لدورها الرياديّ بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وتجسيدًا لرسالتها في خدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة التطوع، انسجامًا مع تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.