شاهد.. "بحيرة فيحان" تفيض بالجمال وتستقطب المتنزهين غرب رفحاء

شهدت منطقة حيرا فيحان غرب محافظة رفحاء، صباح اليوم، تشكُّل بحيرة واسعة عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس، ما جعل الموقع مقصدًا لعشاق الطبيعة ومحبي البر، الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمناظر الخلابة.