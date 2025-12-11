شاهد.. "بحيرة فيحان" تفيض بالجمال وتستقطب المتنزهين غرب رفحاء

شهدت منطقة حيرا فيحان غرب محافظة رفحاء، صباح اليوم، تشكُّل بحيرة واسعة عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس، ما جعل الموقع مقصدًا لعشاق الطبيعة ومحبي البر، الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمناظر الخلابة.
ووثّق المصوّر حماد الشمري تلك المشاهد الساحرة بلقطات جوية بعدسة طائرته، مبرزًا امتداد المياه وسط الصحراء، وداعيًا المتنزهين إلى زيارة الموقع والاستمتاع بجماله الطبيعي.
وتُعد "بحيرة فيحان" من أبرز المواقع الطبيعية التي تظهر بعد الأمطار في غرب رفحاء، وتجذب الزوّار من مختلف المحافظات المجاورة، لما توفره من مشاهد فريدة ومتنفس طبيعي يعكس جمال البيئة الصحراوية بعد المطر.