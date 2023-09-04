إعلان ولي العهد.. السعودية تجابه تحديات المياه عالمياً

يأتي إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض، استشعاراً للتحديات التي قد تواجه العالم خلال السنوات المقبلة، وسعياً لتوفير المورد الأساسي للحياة وهو المياه.
ويعد هذا الإعلان بمثابة تحالف وتكاتف دولي وعالمي، للحفاظ على هذا المورد والاستفادة من أحدث الإستراتيجيات والدراسات والتجارب لتنميته، لمستقبل أفضل.
ويثبت إعلان ولي العهد، مدى اطلاع المملكة ومتابعتها للقضايا والتحديات الدولية، حيث أعلنت منظمة اليونسكو في مارس الماضي، أن 3 مليارات نسمة يواجهون نقصاً في المياه، وحذرت المنظمة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في أحدث إصدار لتقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية من أنَّ هذا النقص سوف يزداد سوءاً في العقود المقبلة ولا سيما في المدن، إذا لم يُدعَم التعاون الدولي في هذا المجال.
ووفقاً لتقرير اليونسكو، هناك عالمياً مليارا شخص 26% من عدد السكان لا يحظون بمياه الشرب الآمنة.
ومحلياً رصدت المملكة ميزانية ضخمة تجاوزت 80 مليار دولار، لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة، وفق عبدالعزيز الشيباني وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه خلال حديث سابق في مؤتمر بالأمم المتحدة.
كما تبنت المملكة الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 في عام 2018، للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها.
ووفقاً لهذه الإستراتيجية، هناك 10 برامج رئيسة، من بينها إشراك القطاع الخاص في الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي والذي يركّز على تجميع أصول الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي لخصخصتها.