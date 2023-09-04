إعلان ولي العهد.. السعودية تجابه تحديات المياه عالمياً

ويثبت إعلان ولي العهد، مدى اطلاع المملكة ومتابعتها للقضايا والتحديات الدولية، حيث أعلنت منظمة اليونسكو في مارس الماضي، أن 3 مليارات نسمة يواجهون نقصاً في المياه، وحذرت المنظمة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في أحدث إصدار لتقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية من أنَّ هذا النقص سوف يزداد سوءاً في العقود المقبلة ولا سيما في المدن، إذا لم يُدعَم التعاون الدولي في هذا المجال.